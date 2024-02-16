МВД Казахстана обратилось к водителям

МВД обратилось к водителям из-за непогоды в Казахстане. Автомобилистов призвали избегать поездок на загородные трассы, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

"Уважаемые водители! Обращаем ваше внимание на неблагоприятные погодные условия. Для вашей безопасности рекомендуем временно избегать поездок на загородные трассы", - призвали в МВД.

Подчеркивается, что на данный момент закрыты порядка 30 участков дорог в 8 регионах.

На автодорогах республиканского значения задействовано 658 единиц техники и порядка 1,5 тыс. человек.

"Для тех, кого все же стихия застала в дороге, организованы пункты обогрева и горячее питание до прибытия дополнительной помощи для эвакуации. Пожалуйста, проявите ответственность и сознательность и следуйте рекомендациям 112", - отметили в ведомстве.

Непогода в Казахстане

Сильный снегопад в Алматы, который начался сегодня утром, стал причиной заторов на дорогах. Уровень пробок днем достиг 10 баллов.

Корреспонденты NUR.KZ показали, что происходило в городе во время снегопада 16 февраля.

Временно было приостановлено движение транспорта по международной трассе "Бишкек – Алматы".

Плохие метеоусловия наблюдаются также в области Абай - днем в Кокпектинском районе техника не смогла пробиться к застрявшим на трассе людям, пришлось задействовать авиацию. Эвакуацию провели с помощью вертолетов.

По сообщениям синоптиков, в период с 17 по 19 февраля по Казахстану сохранятся морозы. В субботу осадки пообещали в юго-восточной части страны.