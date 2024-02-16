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30 лет независимости Казахстана

Какой будет погода этой весной в Казахстане, рассказали синоптики

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Подснежники вышли из-под снега
Подснежники. Иллюстративное фото: pixabay.com

Метеорологи составили сезонный прогноз погоды на весну 2024 года. В марте в некоторых регионах количество осадков будет превышать привычную норму, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в северных областях Казахстана в марте погода будет оставаться зимней. Временами ожидаются морозы с частыми снегопадами, метелями, не исключены гололеды и туман. Температурный фон в эти дни прогнозируется низким, ночью с 15-25-градусными морозами.

Однако на севере, в центре и на востоке страны в первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +2...+7 градусов. А уже по-весеннему теплая погода порадует в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5...+15 градусов.

Для южных и юго-западных регионов Казахстана март – уже типичный весенний месяц, но не исключены частые осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-10 градусов до +3...+8 градусов, днем от 0...+10 градусов до +10...+18 градусов.

"В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1 градус – в юго-восточной части страны. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, в пределах нормы – на юго-западе, в северо-западной части Казахстана", – отметили метеорологи.

При этом в апреле и мае на большей части республики температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус, лишь в мае в северо-западной половине страны температурный фон прогнозируется около нормы.

В апреле осадки на большей части республики ожидаются около климатической нормы, меньше нормы – на северо-западе РК, больше нормы – в горных районах юга, юго-востока и востока страны.

В мае количество осадков предполагается около нормы на большей части республики.

При этом отметим, что в ближайшие дни погода в Казахстане все еще останется морозной. Снегопады, в том числе сильные, пройдут лишь на юго-востоке страны.

Также сегодня в Алматы наблюдается сильный снегопад. К жителям южной столицы обратились департамент по ЧС и полиция – стражи порядка призвали участников дорожного движения быть дисциплинированными на дорогах.

Кроме того, ранее мы рассказывали о том, сколько дней казахстанцы отдохнут в марте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061393-kakoy-budet-pogoda-etoy-vesnoy-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/

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