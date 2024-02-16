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Морозы до 38 градусов спрогнозировали в выходные в Казахстане

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Женщина с детьми идет по тротуару зимой
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В период с 17 по 19 февраля по Казахстану сохранятся морозы. Снегопады, в том числе сильные, пройдут лишь на юго-востоке страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, в период с 17 по 19 февраля по Казахстану сохраняются бесснежные морозы.

При этом лишь на юго-востоке страны завтра, 17 февраля, ожидается снег, в горных районах – сильный снег, туман, гололед и низовая метель.

Температуру в северных и восточных регионах Казахстана ночью в эти дни прогнозируют в 30-38 градусов мороза, днем – 20-28 мороза. На юго-востоке страны ожидается понижение температуры в ночное время до 15-25 градусов, в горах – до 30-35 мороза, днем – до 10-25 мороза.

Между тем в Алматы сегодня сильный снегопад. Температура днем, как говорили синоптики ранее, поднимется до 7 градусов, а ночью – опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Вчера акимат города предупреждал, что с раннего утра 16 февраля до ночи 17 февраля в Алматы ожидаются осадки в виде дождя с переходом в сильный снег. При этом температура к вечеру сегодня понизится до -20 градусов мороза, а ночью – до -22 градусов. К жителям южной столицы обратились департамент по ЧС и полиция – стражи порядка призвали участников дорожного движения быть дисциплинированными на дорогах.

Кроме того, часть рейсов в аэропорту Алматы задержали из-за непогоды.

Между тем, по данным на сайте РГП "Казгидромет", завтра, 17 февраля, в южной столице прогнозируется облачная погода. Температура днем составит -14...-17 градусов. Скорость ветра ожидается в районе 2-7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061353-pochti-bessnezhnye-no-s-morozami-do-38-gradusov-vyhodnye-ozhidayutsya-v-kazahstane/

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