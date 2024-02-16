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Застрявших на трассе в области Абай людей пришлось эвакуировать на вертолетах (видео)

Опубликовано:

Эвакуация людей с трассы
Спасатели. Фото: МЧС РК

Сложная обстановка наблюдается в Кокпектинском районе области Абай - техника не смогла пробиться к застрявшим на трассе, пришлось задействовать авиацию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

На вертолете МИ-8 эвакуировано в село Калбатау 29 человек - женщины и дети, сообщили в полиции.

Акимат Жарминского района организовал в кафе "Жол болсын" пункт обогрева.

"Вертолет направился на второй рейс. Осуществить посадку в Кокпектинском районе не представляется возможным в связи с непрекращающейся метелью. Полицейские также с другими водителями находятся в колонне, контролируя ситуацию", - сообщили в полиции области Абай.

По данным МЧС, в настоящее время вертолетом МИ-8 авиаподразделения акимата ВКО из снежного заноса были эвакуированы еще 32 человека, из них 1 ребенок. А вертолетом МИ-17 Минобороны эвакуированы 12 человек.

При помощи техники высокой проходимости до автомобиля "Вахта" из пассажирского автобуса эвакуировано 30 человек, из них 4 детей.

Имеется информация о 4 пострадавших. Степень обморожения устанавливается.

Стоит отметить, что в соседней Восточно-Казахстанской области накануне глава региона обратился к местным жителям. Он призвал жителей ВКО не покидать населенные пункты.

Отмечалось, что в области выпала практически двухмесячная норма снега, а высота снежного покрова местами - выше метра.

Согласно прогнозам синоптиков, в выходные в Казахстане сохранятся морозы. В субботу на юго-востоке страны ожидается снег, в горных районах - сильный снег, туман, гололед и низовая метель.

А в области Абай, по данным "Казгидромет", объявили штормовое предупреждение - предстоящей ночью на севере, востоке, юге, днем на севере региона ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061391-zastryavshih-na-trasse-v-oblasti-abay-lyudey-prishlos-evakuirovat-na-vertoletah-video/

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