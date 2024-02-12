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Участки в центре Алматы на 700 млн тенге вернули государству

Опубликовано:

Алматы с высоты
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Прокуроры Медеуского района выявили земельные участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам.

"В 2009 году в связи со строительством Восточной объездной автодороги для государственных нужд по рыночной стоимости за 1,2 млрд тенге выкуплены 13 земельных участков по улице Радлова.

АО "СПК Алматы" в 2021 году один из изъятых участков (35 соток) передан ТОО для строительства комплекса по проведению общественных мероприятий", – говорится в сообщении.

При этом, по данным правоохранителей, вместо здания площадью 3500 квадратных метров юрлицо возвело техническое помещение в 22 квадратных метра и незаконно выкупило в частную собственность землю за 32 млн тенге.

Отмечается, что на участке фактически планировалось возведение очередного коммерческого объекта. Это, как отметили прокуроры, не несло общественно-значимой пользы для населения и города.

По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки признаны недействительными (не вступило в законную силу).

"В другом случае, в этом же районе в 2020 году без проведения обязательного аукциона, выбора наилучшего предложения, местным исполнительным органом для коммерческих целей предоставлен участок (37 соток) еще одному ТОО. До настоящего времени земля не была освоена", – добавили в прокуратуре.

По акту надзора прокуратуры недвижимость возвращена государству. Рыночная стоимость вышеуказанного имущества составляет свыше 700 млн тенге.

Также напомним, что в декабре прошлого года в госсобственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур".

Кроме того, в августе 2023 года прокуроры сообщали о возврате государству земельного участка в Алматы на 7 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060396-uchastki-v-tsentre-almaty-na-700-mln-tenge-vernuli-gosudarstvu/

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