Плато Ассы в Алматинской области возвратили в госсобственность

Плато Ассы, расположенное в Алматинской области, вернули в государственную собственность. Об этом сообщил мажилисмен Бакытжан Базарбек, передает NUR.KZ.

Новостью о возврате плато Ассы депутат мажилиса Бакытжан Базарбек поделился на своей странице в . Сейчас депутат в составе республиканской земельной комиссии "Жер аманаты" со своими коллегами находится в Алматинской области, где встретился с населением села Масак Енбекшиказахского района.

"Известное миру плато Ассы возвращено в государственную собственность! На встрече мы объявили населению о возврате в государственную собственность зимовки "Буғыты" площадью в 2,4 тыс. гектаров.

Вместе с тем объявили о возврате в государственную собственность 3 500 гектаров земель сельскохозяйственного назначения на предгорьях Иле-Алатауского парка, известного в народе как плато Ассы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур". Он, по словам депутата, принят в государственную собственность постановлением акима Енбекшиказахского района 1 июня 2023 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что дорогу на плато Ассы перегородили забором. Туристы тогда сообщали, что проезд на плато теперь запрещен. Представители акимата Енбекшиказахского района объяснили ограждение тем, что это частная территория. Поэтому ее владельцы имеют право на такие действия.

В целом, в Казахстане сейчас идет активная работа по возврату земель в госсобственность. Так, в начале года заработала интерактивная карта возвращенных земель. Предполагается, что карта позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки.

В феврале мы писали о том, что принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге вернули государству. Аналогичная работа по возврату земель проведена и в Алматы. Там земельный участок стоимостью 6 млрд тенге также планировалось вернуть в собственность государства.

В августе в собственность страны также возвращены месторождения золота, угля и нефти.

Осенью прокурорами страны в госсобственность возращены земли на 285 млн тенге.

Как говорится на сайте астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ), на плато Ассы-Тургень, на высоте 2750 м над уровнем моря, в 75 км к востоку от Алматы, расположена обсерватория им. Омарова.

Регулярные наблюдения здесь начались в 1981 году на телескопе "Zeiss-1000". А 27 июля 2017 был введен в эксплуатацию крупнейший телескоп в Казахстане АЗТ-20.