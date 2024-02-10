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Жители Степногорска остались без тепла и света из-за аварии на ТЭЦ

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ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: Vithun Khamsong/Getty Images

Сегодня на ТЭЦ в Степногорске произошла авария, из-за которой жители остались без тепла и света. Как рассказали в городском акимате, позже подача электроэнергии была восстановлена, передает NUR.KZ.

"По информации ТЭЦ, 10 февраля в 13:27 произошло отключение электроэнергии по линии 220 кВ KEGOC, в 14:07 восстановлена подача электроэнергии, в 14:15 начата растопка 5-го энергетического котла и водогрейного котла. В 14:20 запущен сетевой насос для восстановления циркуляции в теплотрассе, ТОО "Степногорск Теплотранзит" запускает насосы", – говорится в официальном Instagram-профиле акимата Степногорска.

Жителей попросили сохранять спокойствие и верить только официальным источникам.

Проблемы с ТЭЦ по Казахстану

В апреле прошлого года в правительстве показали карту износа казахстанских теплоэлектростанций: многие энергообъекты изношены более чем на 70%, у некоторых износ превысил 90%. В тройку "антилидеров" вошли Аркалыкская, Уральская и Кентауская ТЭЦ.

Позже, в июне, в правительстве вновь рассказали, за какие ТЭЦ больше всего опасаются. В список вошли 6 объектов, среди них – те, что в Риддере, Экибастузе и Карагандинской области.

В декабре сразу в нескольких областях Казахстана в течение нескольких дней были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения. Минэнерго по данному поводу сделало заявление.

К слову, аварии на ТЭЦ в стране – нередкое явление. Самыми крупными за последние годы подобные происшествия случались в Экибастузе и Риддере. В последнем случае в результате череды ЧП в январе 2023 года сменился собственник.

27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. В городе объявили режим ЧС, который отменили только 8 декабря.

На недавнем расширенном заседании обновленного правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый отопительный сезон казахстанцам приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами. А перед этим глава государства заявлял, что плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ – результат многолетнего бездействия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060283-zhiteli-stepnogorska-ostalis-bez-tepla-i-sveta-iz-za-avarii-na-tets/

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