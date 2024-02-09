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Циклон сместится за пределы Казахстана: новый глава МЧС обратился к казахстанцам из-за непогоды

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Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новый глава МЧС Чингис Аринов на своем первом брифинге в СЦК обратился к казахстанцам в связи с бушующей в ряде областей непогодой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хотел остановиться на обстановке в стране, связанной с ухудшением погодных условий. Согласно прогнозу "Казгидромета", с 7 по 9 февраля на большей части Казахстана преобладают шторм, сильные ветра с порывами ветра свыше 30 м/сек. Далее циклон начнет смещаться за пределы Казахстана, с завтрашнего дня ожидаем", - сообщил глава МЧС.

Он добавил, что из-за непогоды в областях Казахстана аварийно отключалась электроэнергия, срывало кровли. На автодорогах республиканского значения выставлены блокпосты для ограничения движения транспорта.

В пунктах временного размещения из-за непогоды оказались тысячи казахстанцев.

"Отдельно хочу отметить, что 7 февраля в сложной критической ситуации на автодорогах Актюбинской области оказались 357 граждан, в том числе 8 детей. Пострадавшим оперативно оказана аварийно-спасательная и медицинская помощь.

Особая спасательная операция проведена по поиску женщины и ребенка в Актогайском районе Карагандинской области, которые 7 февраля днем вышли из дома и пропали в неизвестном направлении. Поиски продолжались всю ночь. Утром пропавшие были найдены спасателями в степи в шести километрах от населенного пункта. Оказана медицинская помощь", - добавил Аринов.

Министр по чрезвычайным ситуациям обратился к казахстанцам.

«В этой связи хочу обратиться к нашим гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах. Прошу не игнорировать специальные сообщения и уведомления "112".

Категорически призываю в период штормовых предупреждений при ухудшении метеоусловия не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния", - заявил Аринов.

Отметим, что в Казахстане в ближайшие три дня - с 10 по 12 февраля - ожидается понижение температуры до -28 градусов.

Кроме того, скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы республики, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления.

Отметим, ранее полиция Астаны выступила с обращением к горожанам.

Жителей столицы просят быть бдительнее и не подвергать себя необоснованному риску, выезжая в дальнюю дорогу в буран. Только за сутки в Астане из-за непогоды произошло более 250 ДТП. Также все службы города перешли на усиленный вариант в связи с ситуацией природного характера местного масштаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060195-tsiklon-smestitsya-za-predely-kazahstana-novyy-glava-mchs-obratilsya-k-kazahstantsam-iz-za-nepogody/

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