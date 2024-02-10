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Снег выпадет в субботу в одном из казахстанских мегаполисов

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Жители Астаны гуляют по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Астане снова выпадет снег, а в Алматы и Шымкенте будет облачно – какая погода установится сегодня в мегаполисах Казахстана, определили специалисты портала OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем составит около 9 градусов, а к ночи – опустится до -4-х. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 3 градусов, а ночью температура снизится до -16 градусов. Скорость ветра – 14,7 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы, ожидается облачность. В дневное время столбики термометров установятся на 15 градусах, а ночью – опустятся до 7. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.

Примечание: Ветер силой 14,7 м/с, согласно шкале Бофорта, оценивается как "крепкий". Он способен раскачать стволы деревьев, идти против ветра становится трудно. Ветер же на уровне 4,5 и 3,9 м/с, как пишет Гидрометцентр России, считается слабым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060245-sneg-vypadet-v-subbotu-v-odnom-iz-kazahstanskih-megapolisov/

Автор: Руслан Черкашин

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Снег выпадет в субботу в одном из казахстанских мегаполисов
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