Спасатели прошли пешком 18 км в метели, чтобы доставить женщину в больницу в Актюбинской области (видео)
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В Актюбинской области на дорогах нулевая видимость из-за метели. Чтобы доставить женщину в больницу, спасатели прошли 18 километров, указывая путь вездеходу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Помощь спасателей понадобилась 73-летней женщине в населенном пункте Басшили Мугалжарского района.
Как сообщил начальник караула Акдаулета Али, в отдел города Кандыагаш поступило сообщение о том, что пенсионерка находится в тяжелом состоянии.
Чтобы транспортировать ее в больницу, спасателям пришлось пройти пешком 18 километров, указывая путь вездеходу.
"Ее нужно было доставить в районную больницу. Вышли с трэколом. Из-за непогоды пришлось поочередно выходить и бежать. Ведь в шагах от снега было невозможно увидеть землю. Такие вещи случаются. Не могу сказать, что мы совершили подвиг. Это наша задача", – заявил спасатель.
При этом в связи с ухудшением погоды в Актюбинской области закрыли дороги. Спасатели продолжают эвакуацию людей, застрявших в буран.
В связи с резким ухудшением погоды в области создан оперативный штаб и работает горячая линия.
В МЧС обратились к казахстанцам с призывом не выезжать в дальнюю дорогу.
Сообщалось, что в Актюбинской области прогнозируется снег, ночью на севере, западе области ожидается сильный снег. Временами метель. Порывы ветра временами будут достигать 30 м/с и более.
Также предупреждали и жителей других регионов.
Вчера же в Актобе ураганный ветер срывал не только крыши, но и капоты у машин. В аэропорту задерживались рейсы. Частично отключали электричество.
Спасатели нашли в заснеженной степи мужчину, заметенного снегом. Он вышел с работы домой, но потерял ориентиры на местности и блуждал в буране. Его удалось спасти.
К вечеру стало известно, что из-за сильного бурана отменили рейсы, а аэропорт закрыли до утра. Также свыше 20 сел остались без света, а школьников отправили на дистанционное обучение.
Сегодня аэропорт Актобе вновь обратился к пассажирам.
Что делать, если оказался вдалеке от населенных пунктов во время метели?
Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.
Так, чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:
- Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
- Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
- В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
- Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059979-vezli-pensionerku-v-bolnitsu-spasateli-proshli-18-km-peshkom-cherez-metel-v-aktyubinskoy-oblasti-video/