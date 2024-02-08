Школьников второй смены в Астане перевели на дистанционку

Некоторых школьников в Астане, которые учатся со второй смены, перевели на дистанционный формат обучения из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 февраля учащиеся с нулевого по 9 класс второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении управления образования Астаны в Instagram.

К слову, сегодня в Астане – снегопад. Согласно прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до -1 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 13,7 м/с.

Как сообщается на сайте РГП "Казгидромет", завтра днем в столице также ожидается снегопад. Температура в это время будет равна 0...+2 градусам. Скорость ветра ожидается до 9-14 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

Тем временем в ближайшие несколько дней по Казахстану сохранится непогода. В северных регионах прогнозируются сильный снег, метели. При этом в отдельные дни ожидается кратковременное потепление, которое резко сменится холодами.

Вчера столичный ДЧС обратился к астанчанам в связи с объявленным штормовым предупреждением. По их данным, до 9 февраля на территории города ожидаются метель, гололед. 8-9 февраля скорость ветра временами будет достигать 23-28 м/с.