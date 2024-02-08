Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Школьников второй смены в Астане перевели на дистанционку

Опубликовано:

Школьник
Школьник. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Некоторых школьников в Астане, которые учатся со второй смены, перевели на дистанционный формат обучения из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 февраля учащиеся с нулевого по 9 класс второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении управления образования Астаны в Instagram.

К слову, сегодня в Астане – снегопад. Согласно прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до -1 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 13,7 м/с.

Как сообщается на сайте РГП "Казгидромет", завтра днем в столице также ожидается снегопад. Температура в это время будет равна 0...+2 градусам. Скорость ветра ожидается до 9-14 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

Тем временем в ближайшие несколько дней по Казахстану сохранится непогода. В северных регионах прогнозируются сильный снег, метели. При этом в отдельные дни ожидается кратковременное потепление, которое резко сменится холодами.

Вчера столичный ДЧС обратился к астанчанам в связи с объявленным штормовым предупреждением. По их данным, до 9 февраля на территории города ожидаются метель, гололед. 8-9 февраля скорость ветра временами будет достигать 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059818-shkolnikov-vtoroy-smeny-v-astane-pereveli-na-distantsionku/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.