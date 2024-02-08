Спасатели прошли пешком 18 км в метели, чтобы доставить женщину в больницу в Актюбинской области (видео)

В Актюбинской области на дорогах нулевая видимость из-за метели. Чтобы доставить женщину в больницу, спасатели прошли 18 километров, указывая путь вездеходу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Помощь спасателей понадобилась 73-летней женщине в населенном пункте Басшили Мугалжарского района.

Как сообщил начальник караула Акдаулета Али, в отдел города Кандыагаш поступило сообщение о том, что пенсионерка находится в тяжелом состоянии.

Чтобы транспортировать ее в больницу, спасателям пришлось пройти пешком 18 километров, указывая путь вездеходу.

"Ее нужно было доставить в районную больницу. Вышли с трэколом. Из-за непогоды пришлось поочередно выходить и бежать. Ведь в шагах от снега было невозможно увидеть землю. Такие вещи случаются. Не могу сказать, что мы совершили подвиг. Это наша задача", – заявил спасатель.

При этом в связи с ухудшением погоды в Актюбинской области закрыли дороги. Спасатели продолжают эвакуацию людей, застрявших в буран.

В связи с резким ухудшением погоды в области создан оперативный штаб и работает горячая линия.

В МЧС обратились к казахстанцам с призывом не выезжать в дальнюю дорогу.

Сообщалось, что в Актюбинской области прогнозируется снег, ночью на севере, западе области ожидается сильный снег. Временами метель. Порывы ветра временами будут достигать 30 м/с и более.

Также предупреждали и жителей других регионов.

Вчера же в Актобе ураганный ветер срывал не только крыши, но и капоты у машин. В аэропорту задерживались рейсы. Частично отключали электричество.

Спасатели нашли в заснеженной степи мужчину, заметенного снегом. Он вышел с работы домой, но потерял ориентиры на местности и блуждал в буране. Его удалось спасти.

К вечеру стало известно, что из-за сильного бурана отменили рейсы, а аэропорт закрыли до утра. Также свыше 20 сел остались без света, а школьников отправили на дистанционное обучение.

Сегодня аэропорт Актобе вновь обратился к пассажирам.

Что делать, если оказался вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Так, чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: