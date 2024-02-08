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Штормовое почти во всех областях: в МЧС обратились к казахстанцам

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Мужчина выгуливает собаку
Снегопад. Иллюстративное фото: Grant Faint/Getty Images

В ближайшие два дня почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В МЧС обратились к казахстанцам с призывом не выезжать в дальнюю дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает ведомство, 8-9 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов страны объявлены штормовые предупреждения.

"МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Между тем, на официальном сайте ведомства опубликована информация, в каких регионах объявлено штормовое предупреждение.

Так, сегодня в Актюбинской области прогнозируется снег, ночью на севере, западе области ожидается сильный снег. Временами метель. Порывы ветра временами будут достигать 30 м/с и более.

7-9 февраля в Костанайской области ожидается снег. Временами метель, гололед. Ночью 9 февраля порывы 23-28 м/с, 8 февраля на западе, юге, востоке области временами 30 м/с и более. В Костанае 8 февраля ожидается метель, порывы ветра 23-28 м/с.

8-9 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, метель, гололед. Порывы ветра до 23-28 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки (ледяной дождь, снег), на западе области сильный снег. Ночью на западе, днем на большей части области метель, гололед. 8-9 февраля порывы ветра будут достигать 23-28 м/с, на востоке области временами 30 м/с и более. В Кокшетау, между тем, в эти дни ожидаются метель, гололед.

9 февраля в Павлодарской области ожидаются снег, метель, днем гололед. Порывы ветра до 23-28 м/с, на востоке области временами 30 м/с и более. 

8 февраля ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области гололед. Ночью в горных районах области низовая метель. 8-9 февраля на юге, в горных районах области туман, ветер в горных районах области до 15-20 м/с. В Таразе 8 февраля ожидается гололед. 9 февраля ночью и утром туман. Ветер ночью 8 февраля с порывами 15-20, временами 23-28 м/с.

8 февраля ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области временами туман, гололед, на севере, в горных районах области низовая метель. На горных перевалах области ночью порывы 23-28, днем 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на большей части, днем на севере ожидается метель. На юге, западе области ожидается гололед. Порывы ветра временами 23-28 м/с. В Караганде 8 февраля ожидается метель, порывы ветра 15-20 м/с.

8 февраля в области Ұлытау ночью на большей части, днем на севере ожидается метель. На севере, юге области ожидается гололед. На севере области временами порывы ветра 23-28 м/с.

8 февраля на западе, севере, в центре области Абай ожидается низовая метель, днем гололед. Порывы ветра до 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, днем гололед. В Усть-Каменогорске 8 февраля утром и днем ожидается метель. Ветер южный, порывы 15-20 м/с.

8 февраля по Актюбинской области временами ожидается метель. На западе, юге области ожидается гололед. Ветер в центре области порывы 23-28 м/с. В Актобе 8 февраля ожидается метель. Ветер западный, порывы 25 м/с.

В горных районах Алматинской области ночью 8 февраля ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед. Ветер на севере, в центре области, порывы 15-20 м/с.

8 февраля ночью в горных районах области Жетісу ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед.

Ночью 8 февраля на юге Кызылординской области ожидается гололед. Ветер в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области завтра сохраняется гололед. Ветер порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

В Алматы завтра, 8 февраля, временами ожидается туман.

В Астане 8-9 февраля ожидаются метель, гололед. Порывы ветра 15-20 м/с, днем 07, 8-9 февраля временами 23-28 м/с.

В Туркестане 8 февраля ночью ожидается туман. Ветер ночью порывы 15-20 м/с.

По информации "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения автотранспортных средств на 59 участках автодорог республиканского значения в 13 областях.

"По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 5973 км. Скопление транспорта на участке - 4 182 единиц (3598 грузовых, 584 легковых, 3 общественных).

Дорожники КазАвтоЖол работают в усиленном режиме. На текущий час на автодорогах республиканского значения для проведения работ по зимнему содержанию задействовано 785 единиц специальной техники и 1420 человек", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Ранее в связи с объявленным штормовым предупреждением ДЧС Астаны обратился к жителям мегаполиса. Жителей Астаны просят быть бдительнее в связи с ухудшением погоды. С 7 по 9 февраля на территории мегаполиса ожидаются метель, гололед. 8-9 февраля скорость ветра временами будет достигать 23-28 м/с.

Также сообщалось, что в Актюбинской области из-за сильного бурана отменены рейсы, а аэропорт закрыли до утра. Также свыше 20 сел остаются без света, а школьников отправляют на дистанционное обучение.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня по Казахстану сохранится неблагоприятная погода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059756-shtormovoe-pochti-vo-vseh-oblastyah-v-mchs-obratilis-k-kazahstantsam/

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