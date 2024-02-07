Аэропорт Актобе закрыли до утра в связи с непогодой
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В Актюбинской области из-за сильного бурана отменены рейсы, а аэропорт закрыли до утра. Также свыше 20 сел остаются без света, а школьников отправляют на дистанционное обучение, передает NUR.KZ.
В связи с метеоусловиями, в Актобе отменены авиарейсы. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте акимата Актюбинской области, на сегодня в аэропорту Алии Молдагуловой было запланировано 10 рейсов на вылет и прилет. Однако из-за плохой погоды рейсы отменяются, а некоторые задерживаются.
Отменены следующие рейсы: Qazaq Air IQ399/395 Астана - Актобе - Атырау; SCAT DV727/728 Астана - Актобе - Астана; Qazaq Air IQ396/400 Атырау - Актобе -Астана.
Задержаны следующие рейсы: FlyArystan КС7191/7192 Алматы - Актобе - Алматы; SCAT DV11/712 Алматы - Актобе - Алматы; FlyArystan КС7391/7392 Астана -Актобе - Астана; SCAT DV721/722 Астана - Актобе - Астана; FlyArystan КС7778/7777 Актау - Актобе - Актау.
Уточнять актуальную информацию пассажиров просят в справочной службе аэропорта либо в Сall-центрах авиакомпаний.
Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, аэропорт закрыли на взлет и посадку самолетов ориентировочно до 06:00 утра (местное время) 8 февраля 2024 года.
О том, как обстоит дело в регионе в связи с разыгравшейся непогодой, сообщил в Facebook аким Актюбинской области Асхат Шахаров.
"В настоящее время из-за сильного бурана без электричества остались более 20 сел региона. В связи с этим мы проводим восстановительные работы в усиленном режиме и днем, и ночью? с привлечением специалистов.
15 бригад были задействованы в местах отключения света в городе. Имеется вся необходимая техника и автомобили. Также ведутся работы в некоторых селах, которые остались без электроэнергии. Привлечено 20 аварийных бригад и около 70 единиц техники", - отметил глава региона в своем сообщении.
Шахаров отмечает, что аварийная ситуация по отключению света, произошедшая из-за непогоды, находится на его личном контроле.
Погода сказалась и на обучении детей. Так, по данным управления образования области завтра, 8 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями, во всех образовательных учреждениях Актюбинской области обучение будет организовано дистанционно.
Сегодня сообщалось о том, что в Актобе ураганный ветер срывает не только крыши, но и капоты у машин. В аэропорту задерживаются рейсы. Частично отключилось электричество.
Сообщалось также о том, что в регионе нашли мужчину, заметенного снегом. Помощь оказали и пассажирам двух автобусов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе проводятся аварийно-спасательные работы.
Ранее синоптики также прогнозировали, что в ближайшие три дня по Казахстану сохранится неблагоприятная погода.
Как вести себя в метель
Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:
- если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
- нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
- если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059743-aeroport-aktobe-zakryli-do-utra-v-svyazi-s-nepogodoy/