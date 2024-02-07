Аэропорт Актобе закрыли до утра в связи с непогодой

В Актюбинской области из-за сильного бурана отменены рейсы, а аэропорт закрыли до утра. Также свыше 20 сел остаются без света, а школьников отправляют на дистанционное обучение, передает NUR.KZ.

В связи с метеоусловиями, в Актобе отменены авиарейсы. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте акимата Актюбинской области, на сегодня в аэропорту Алии Молдагуловой было запланировано 10 рейсов на вылет и прилет. Однако из-за плохой погоды рейсы отменяются, а некоторые задерживаются.

Отменены следующие рейсы: Qazaq Air IQ399/395 Астана - Актобе - Атырау; SCAT DV727/728 Астана - Актобе - Астана; Qazaq Air IQ396/400 Атырау - Актобе -Астана.

Задержаны следующие рейсы: FlyArystan КС7191/7192 Алматы - Актобе - Алматы; SCAT DV11/712 Алматы - Актобе - Алматы; FlyArystan КС7391/7392 Астана -Актобе - Астана; SCAT DV721/722 Астана - Актобе - Астана; FlyArystan КС7778/7777 Актау - Актобе - Актау.

Уточнять актуальную информацию пассажиров просят в справочной службе аэропорта либо в Сall-центрах авиакомпаний.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, аэропорт закрыли на взлет и посадку самолетов ориентировочно до 06:00 утра (местное время) 8 февраля 2024 года.

О том, как обстоит дело в регионе в связи с разыгравшейся непогодой, сообщил в Facebook аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

"В настоящее время из-за сильного бурана без электричества остались более 20 сел региона. В связи с этим мы проводим восстановительные работы в усиленном режиме и днем, и ночью? с привлечением специалистов.

15 бригад были задействованы в местах отключения света в городе. Имеется вся необходимая техника и автомобили. Также ведутся работы в некоторых селах, которые остались без электроэнергии. Привлечено 20 аварийных бригад и около 70 единиц техники", - отметил глава региона в своем сообщении.

Шахаров отмечает, что аварийная ситуация по отключению света, произошедшая из-за непогоды, находится на его личном контроле.

Погода сказалась и на обучении детей. Так, по данным управления образования области завтра, 8 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями, во всех образовательных учреждениях Актюбинской области обучение будет организовано дистанционно.

Сегодня сообщалось о том, что в Актобе ураганный ветер срывает не только крыши, но и капоты у машин. В аэропорту задерживаются рейсы. Частично отключилось электричество.

Сообщалось также о том, что в регионе нашли мужчину, заметенного снегом. Помощь оказали и пассажирам двух автобусов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе проводятся аварийно-спасательные работы.

Ранее синоптики также прогнозировали, что в ближайшие три дня по Казахстану сохранится неблагоприятная погода.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации: