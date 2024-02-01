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Срок приема документов в первый класс продлили в Казахстане

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Ученики в школе
Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане внесли изменения в правила приема детей в школы. Теперь документы на зачисление ребенка в 1 класс можно подать до самого конца лета, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

Сообщается, что Министерством просвещения по просьбе родителей и общественности внесены изменения в Правила приема в образовательные организации.

"Если ранее срок приема в первый класс осуществлялся с 1 апреля по 1 августа, то теперь прием документов в первый класс от родителей или иных законных представителей ребенка будет проходить в период с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года", – говорится в сообщении.

Также, по данным министерства, теперь снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул – согласно новым правилам есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства.

Корме того, срок приема заявлений обучающихся в десятый класс изменен с 15 августа на 31 августа в связи с тем, что период приема в организации технического и профессионального образования заканчивается 25 августа.

"Обучающиеся, не зачисленные в колледжи, имеют возможность беспрепятственно продолжить обучение в 10-11 классах школы", – подчеркнули в ведомстве.

Проект приказа, предполагающего эти изменения был вынесен на публичное обсуждение еще в сентябре прошлого года.

Также отметим, что в этом году школьные занятия вновь завершатся 25 мая.

Прошлый же учебный год продлился до 31 мая, а последний звонок прошел 1 июня. Такое нововведение не устроило многих родителей и ряд депутатов.

Кроме того, несколько дней назад в Минпросвещения напомнили, что на следующей неделе, с 5 по 11 февраля, у первоклашек в Казахстане будут дополнительные каникулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058688-srok-priema-dokumentov-v-pervyy-klass-prodlili-v-kazahstane/

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