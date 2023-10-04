Сроки школьных каникул и дату окончания учебного года определили в Минпросвещения

В Казахстане утвердили даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

По информации, размещенной в официальном Telegram-канале Министерства просвещения, в организациях среднего образования Казахстана 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая.

"В первой четверти на обучение отводится 8 недель, осенние каникулы с продолжительностью 7 дней пройдут с 30 октября по 5 ноября включительно.

Во второй четверти будет 8 учебных недель, зимние каникулы составят 10 дней, начнутся 29 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года включительно.

Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы в количестве 11 дней начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта 2024 года включительно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для обучающихся первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней – с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.

Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель. 25 мая будут подведены итоги и учебный год будет завершен.

Продление учебного года в Казахстане

Напомним, в августе прошлого года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в этом году последний звонок прошел 1 июня, госэкзамены для 11-классников – с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же – с 20 по 22 июня.

Однако в начале марта глава Минпросвещения рассказал, что многие из родителей просят завершать учебный год как раньше, 25 мая.

Также в конце мая депутат Ирина Смирнова раскритиковала решение Минпросвещения о продлении учебного года в Казахстане.

"Я, как учитель, как эксперт в области образования, считаю, что это волюнтаристское, административное решение, непродуманное, не имеющее под собой основы, непрофессиональное, потому что наши дети занимаются, в отличие от детей других стран, не четыре часа в день, а по шесть-семь уроков. Поэтому, если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которая есть за рубежом", – подчеркнула она.

При этом Гани Бейсембаев в преддверии последнего звонка говорил, что если казахстанские школьники опять перейдут на 34-недельное обучение, то нужно будет отказаться от пятидневной учебной недели.

И все же в конце августа вице-премьер-министр и министр труда Тамара Дуйсенова объявила, что казахстанские школьники вновь будут учиться до 25 мая. Однако, по ее словам, к вопросу о продлении учебного года до 36 недель правительство вернется после 2025 года.