Правила приема в общеобразовательные школы изменят в Казахстане

В сроки приема документов детей, поступающих в первый класс, внесут изменения. Это и еще другие нововведения прописаны в проекте приказа, опубликованном на портале "Открытых НПА".

Проект документа "О внесении изменений в приказ министра образования и науки РК от 12 октября 2018 года № 564 "Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования" был опубликован 19 сентября.

Его публичное обсуждение продлится до 3 октября.

Проектом предлагаются следующие изменения:

Прием документов от родителей или иных законных представителей ребенка, поступающего в 1-й класс общеобразовательной школы, будет производиться с 1 апреля текущего календарного года. При этом ограничений по сроку не будет.

Тогда как сейчас прием документов производится с 1 апреля по 1 августа.

Кроме того, прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования осуществляется в каникулярный период (за исключением наличия решения суда, переезда в другой населенный пункт или внутри одного населенного пункта , выезда за пределы РК).

, выезда за пределы РК). Прием обучающихся в 10, 11 (12) классы общеобразовательных школ осуществляется на основании личного заявления обучающихся либо заявления их родителей (законных представителей), а также наличия документа государственного образца об основном среднем образовании. Прием таких заявлений будет производиться до 31 августа, тогда как на данный момент – до 15 августа.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.

Также среди казахстанцев обсуждался вопрос о ношении хиджаба в школах. Министр просвещения Гани Бейсембаев, комментируя данный вопрос, сослался на Конституцию и другие нормативно-правовые акты страны.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – говорил он.

Данный вопрос прокомментировало также Духовное управление мусульман РК.