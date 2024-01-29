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Напоминание родителям: у казахстанских первоклашек будут еще одни каникулы зимой

Опубликовано:

Ученики в школе
Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Родителям казахстанских первоклассников напомнили о дополнительных зимних каникулах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

В Telegram-канале Минпросвещения сообщается о дополнительных семи днях каникул для учащихся первых классов.

"В казахстанских школах с 8 января 2024 года началась III четверть, состоящая из 10 учебных недель.

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 5 по 11 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения определили сроки школьных каникул и дату окончания учебного года.

Сообщалось, что в организациях среднего образования Казахстана 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая. Так, весенние каникулы в 11 дней начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта 2024 года включительно. Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель, а 25 мая будут подведены итоги и учебный год будет завершен.

Мы также сообщали, что казахстанские первоклассники смогут дважды отдохнуть за зиму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057954-napominanie-roditelyam-u-kazahstanskih-pervoklashek-budut-esche-odni-kanikuly-zimoy/

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