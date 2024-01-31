Блокпосты вокруг Астаны: в МВД ответили на предложение депутата

Глава МВД в кулуарах мажилиса прокомментировал предложение депутата столичного маслихата вернуть блокпосты вокруг Астаны, чтобы контролировать миграцию населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МВД Ержан Саденов напомнил, что по закону граждане Казахстана имеют право свободного перемещения.

"У нас свободное перемещение. В Астану (въезд - прим. ред.) ограничивать - я думаю, что это ненужные вещи. У нас достаточно средств, чтобы оперативно наблюдать, сколько (человек въезжает и выезжает из города - прим. ред.)", - заверил глава МВД.

По словам министра, в отношении таких нарушителей обычно полицейские информированы.

"Для этого есть и силы и средства. Поэтому необходимости нет. Раньше, как были везде (блокпосты - прим. ред.), мы это упразднили. На основных магистралях у нас только есть, а город закрывать я не вижу необходимости.

Но они стоят у нас на рубежах. Во время пандемии, ЧС (блокпосты ставим - прим. ред.) - это на балансе акимата. А закрывать город я не вижу необходимости", - резюмировал Ержан Саденов.

Напомним, ранее депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин предложил установить блокпосты на въезде и выезде из Астаны, подчеркнув, что сейчас многие стремятся в столицу. Позже на резонансное предложение депутата отреагировали в Минтруда.

Ограничение въезда в Астану

В конце июня прошлого года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

Позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. По ее словам, имеющаяся инфраструктура не позволяет создать людям благоприятные условия для проживания.

Также столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в столице.

В конце 2023 года аким столицы еще раз ответил на вопрос о том, могут ли иногородним жителям запретить въезд в столицу в связи с увеличением числа населения.

"Мы – унитарное государство, таких вопросов мы не можем задавать – закрыть въезд в столицу. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Другой вопрос – готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции", – говорил Женис Касымбек.