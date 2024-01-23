Были ли случаи мародерства во время землетрясений в Алматы, ответили в МВД

Службы и подразделения ДП Алматы были переведены на усиленный вариант несения службы, обстановка в Алматы оценивается как стабильная, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД в telegram-канале, правопорядок в городе в период землетрясения обеспечивали порядка 2,5 тысяч полицейских: патрульные полицейские, участковые инспекторы, сотрудники ювенальной полиции, оперуполномоченные, а также следственно-оперативные группы.

"Ночь была относительно спокойной. Осложнения оперативной обстановки в городе не допущено. Дорожная безопасность обеспечена на должном уровне. Линия "102" работала в штатном режиме: количество звонков от граждан не увеличилось", - сообщили в полиции.

Отмечается, что на начальном этапе были приняты превентивные меры по обеспечению сохранности имущества граждан и недопущению совершения преступлений.

Факты мародерства, по информации полиции, не зафиксированы.

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу.

Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы – в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.

Из-за землетрясения в Алматы сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены. Также известно о 8 пострадавших в результате подземных толчков.

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

Кроме этого, в Шымкенте, как и еще в ряде регионов Казахстана, минувшей ночью зафиксировали подземные толчки – жители в страхе покинули свои дома.

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, что делать в случае землетрясения. С инструкцией можно ознакомиться здесь.

Между тем сегодня утром на границе Китая и Кыргызстана было зафиксировано новое землетрясение. Сообщается, что при землетрясении в Китае пострадали шесть человек, около 50 домов разрушены.