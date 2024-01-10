На ТЭЦ Петропавловска снесут новую трубу, на которую было выделено 2 млрд тенге (видео)

В компании "Севказэнерго" сообщили о сносе новой трубы на ТЭЦ Петропавловска - ее построили взамен обвалившейся в 2022 году. На строительство было выделено 2 млрд тенге, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, высота конструкции должна была быть 180 метров. Но на 39-метровой отметке из-за дефекта в скользящей опалубке дымоход накренился. Строительные работы приостановили, а подрядная организация приступила к устранению ошибки.

Однако в конце минувшего года проектным институтом было выдано заключение – трубу нужно сносить.

"Ключевым является то, что данный ствол... в связи с отклонением от оси его и выявленного дефекта методологии строительства необходимо приостановить (его строительство - прим. ред.) и демонтаж произвести до нулевой отметки, так как на отметке более нуля будет сложно, во-первых, осуществить монтаж скользящей опалубки – восстановить технологию дальнейшего строительства, ну и ключевое – недопустим холодный стык, то есть сама методика строительства заключается в непрерывном литье", - заявил генеральный директор АО "Севказэнерго" Анатолий Казановский.

После сноса трубу планируют возвести заново. Сроки завершения работ - 2024-2025 годы.

По данным телеканала, ранее на новый дымоход ТЭЦ выделили свыше 2 млрд тенге. Теперь же все затраты по строительству лягут на плечи подрядчика.

Напомним, 20 марта 2022 года на Петропавловской ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. В результате ЧП погибла работница предприятия.

Позже стало известно, что директора и главного инженера ТЭЦ Петропавловска задержали, а позже был также задержан гендиректор АО "Севказэнерго", которому и принадлежит ТЭЦ.

Комментируя произошедшее, вице-министр энергетики назвал два основных фактора, которые привели к обрушению трубы - станция была старой и имела высокий износ.

Позже в Минэнерго заявили, что на восстановление ТЭЦ после аварии потребуется 17,5 млрд тенге.

А в августе стало известно, что строящаяся труба накренилась.