Задержаны директор и главный инженер ТЭЦ-2 Петропавловска

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Задержаны директор и главный инженер ТЭЦ-2 в Петропавловске, на которой 20 марта произошло обрушение дымовой трубы. Об этом сообщается на официальной странице прокуратуры СКО в Instagram.

Как указано в публикации, обоих подозреваемых задержали накануне, 21 марта. В соответствии со статьей 128 УПК РК их поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Недобросовестное отношение к обязанностям"). Следствие занимается установлением всех обстоятельств, связанных с ЧП на ТЭЦ-2.

Ход расследования находится на контроле прокурора и начальника ДП СКО.

"Одновременно прокуратура области проводит анализ деятельности контролирующих органов. По результатам анализа будут оценены действия ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, что обрушение одной из трех дымовых труб на ТЭЦ-2 в Петропавловске произошло 20 марта. В результате происшествия пропал 1 человек. Вскоре после этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения акиму СКО.

Накануне в прокуратуре СКО сделали заявление по поводу ЧП. Кроме того, глава региона Кумар Аксакалов рассказал, когда восстановят теплоснабжение после инцидента на ТЭЦ. Также случившееся прокомментировали в Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961742-obrushenie-truby-na-tets-v-petropavlovske-zaderzhany-direktor-i-glavnyy-inzhener/