"Станция старая, износ высокий": в Минэнерго прокомментировали ЧП на ТЭЦ в Петропавловске

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На онлайн-брифинге в СЦК вице-министр энергетики назвал два основных фактора, которые привели к обрушению трубы на петропавловской ТЭЦ – станция была старой и имела высокий износ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Строительство Петропавловской ТЭЦ было начато 60 лет назад. Есть объективные факторы – станция старая и износ достаточно высокий.

Правильная эксплуатация станции, конечно, продлевает жизнь, но нужно понимать, что это очень старая теплоэлектроцентраль. Разрушение дымовой тубы произошло на кровлю котельного цеха, там котлы из строя вышли.

В какой-то мере повезло, что погода стоит достаточно теплая. На сегодняшний день тепловой режим восстановили", – заявил вице-министр Жандос Нурмаганбетов.

Позже в Минэнерго обещали сообщить, какие средства направят руководство области и акционеры энергопредприятия на решение вопросов теплоснабжения Петропавловска.

Напомним, сегодня владельцы петропавловской ТЭЦ заявили, что ничего не предвещало обрушения.

Тем не менее, обрушение трубы на ТЭЦ в Петропавловске произошло 20 марта, а через два дня, 22 марта, под завалами нашли тело машинистки-обходчицы.

Руководство ТЭЦ заявило, что будет оказана поддержка семье погибшей – им будет выплачен 5-летний оклад, улучшат их жилищные условия и оплатят обучение ее ребенку.

Также стало известно, что директора и главного инженера ТЭЦ Петропавловска задержали – они находятся в изоляторе временного содержания.

После обрушения на ТЭЦ президент Токаев дал поручение акиму СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962128-statsiya-staraya-iznos-vysokiy-v-minenergo-prokommentirovali-chp-na-tets-v-petropavlovske/