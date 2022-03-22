ЧП в Петропавловске: найдено тело пропавшей сотрудницы

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Сегодня утром, 22 марта, спасатели нашли тело сотрудницы, пропавшей после обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Указывается, что после обрушения трубы 20 марта поисково-спасательные работы на месте начались незамедлительно.

Вскоре к силам ДЧС СКО присоединились спасатели оперативно-спасательного отряда Нур-Султана.

В течение более 2 суток велись активные поиски с привлечением кинологических расчетов. При этом работы проводились в сложных условиях, так как над местом завала свисали деформированные железобетонные плиты перекрытия и металлические фермы.

Кроме того, сохранялась опасность падения фрагментов поврежденной дымовой трубы.

Также не было возможности использовать тяжелую инженерную технику, поэтому разбор в итоге производился вручную с использованием шанцевых и гидравлических инструментов.

Сегодня в 10:32 утра под завалами строительных конструкций было обнаружено тело женщины. В 12:05 тело извлекли из-под завалов и передали экспертам для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Оказалось, что тело принадлежит пропавшей машинистке-обходчице оборудования котельного цеха 1984 года рождения.

С родственниками погибшей работает группа психологической службы ДЧС СКО.

Напомним, что после ЧП в Петропавловске Токаев дал поручения акиму региона Кумару Аксакалову.

Позже случившееся прокомментировали в прокуратуре СКО, а также в Министерстве энергетики.

Сегодня стало известно о задержании директора и главного инженера ТЭЦ-2. Их поместили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961766-chp-v-petropavlovske-naydeno-telo-propavshey-sotrudnitsy/