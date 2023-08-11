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Строящаяся на Петропавловской ТЭЦ-2 труба накренилась

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ТЭЦ-2 Петропавловска
ТЭЦ-2 Петропавловска. Фото: facebook.com/sevkazenergo

На Петропавловской ТЭЦ-2 строят новую трубу вместо той, что рухнула здесь в марте прошлого года. Однако новая труба уже накренилась, сообщается на Facebook-странице АО "СевКазЭнерго".

В компании "СевКазЭнерго", которой и принадлежит ТЭЦ-2 Петропавловска, рассказали, что уже проведен капитальный и текущий ремонт объектов. До начала осени планируется закончить ремонт котлоагрегатов и турбогенераторов.

"Одним из ключевых проектов является строительство дымовой трубы Петропавловской ТЭЦ-2. Запуск нового 180-метрового дымоотвода запланирован в следующем году", - рассказали в компании.

Однако 8 августа во время строительства дымовой трубы было выявлено отклонение оси трубы от проектного положения.

"Подрядной организацией по строительству объекта является ТОО "КазтеплоСПЕЦСТРОЙ". Работы по возведению ствола трубы были незамедлительно приостановлены.

В результате обследования объекта установлено, что в конической скользящей опалубке, при помощи которой ведется строительство ствола трубы, был обнаружен дефект, повлиявший на последующее отклонение от оси", - рассказали в "СевКазЭнерго".

Сейчас проектная организация проводит соответствующие расчеты для определения допустимой высоты ствола трубы, от которой возможно дальнейшее строительство. Вместе с тем ведется процесс демонтажа опалубки.

"После определения высотной отметки будут выполнены демонтажные работы. Далее будет возведена новая опалубка, и работы по строительству дымовой трубы будут возобновлены в кратчайшие сроки", - заключили в компании.

Напомним, 20 марта 2022 года на Петропавловской ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. В результате ЧП погибла работница предприятия.

Позже стало известно, что директора и главного инженера ТЭЦ Петропавловска задержали, а позже был также задержан гендиректор АО "Севказэнерго", которому и принадлежит ТЭЦ.

Комментируя произошедшее, вице-министр энергетики назвал два основных фактора, которые привели к обрушению трубы - станция была старой и имела высокий износ.

Позже в Минэнерго заявили, что на восстановление ТЭЦ после аварии потребуется 17,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032060-stroyaschayasya-truba-petropavlovskoy-tets-2-nakrenilas/

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