Гендиректора АО "Севказэнерго" задержали в Петропавловске

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Задержан генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО". Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"1 апреля в порядке ст.128 УПК РК сотрудниками ДП СКО задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", - сообщили в департаменте полиции региона.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела находится на контроле МВД, прокуратуры и руководства ДП СКО.

Напомним, 20 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске рухнула труба. Через два дня после ЧП спасатели нашли тело сотрудницы, которая считалась пропавшей без вести. Вскоре были задержаны директор и главный инженер ТЭЦ-2.

Спустя несколько дней появилась информация о том, что здесь произошла еще одна авария.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963232-gendirektora-ao-sevkazenergo-zaderzhali-v-petropavlovske/