Почему на месте смертельного ДТП с автобусом не было освещения, ответили в "Алматы Кала Жарык"

На месте смертельного ДТП с участием автобуса в Алматы отсутствовало освещение: как отметили местные жители, участок не освещен уже давно. В АКЖ ответили корреспонденту NUR.KZ, с чем это связано.

В "Алматы Кала Жарык" подтвердили, что на момент совершения ДТП 22 декабря 2023 года на пересечении проспекта Райымбека и улицы Ашимова, напротив горбольницы №7, освещение временно не функционировало. Причиной тому называют повреждение подземного кабеля.

"Отметим, что ответственность за линии наружного освещения на данном участке проспекта несет частная компания "АВМ building 2007", на основании гарантийных обязательств согласно договору ГЧП.

На текущий момент проводятся судебные разбирательства касательно недобросовестного исполнения обязательств частной компанией, в связи с чем АКЖ не имеет юридических прав к полноценному эксплуатированию вышеуказанного участка", - сообщили в компании.

Там добавили, что АКЖ провели частичный ремонт и обследуют поврежденные участки для их дальнейшего восстановления.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Как рассказали в полиции, пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего она потеряла сознание и управление над транспортом. В результате автобус въехал в людей, стоявших на остановке. В ДТП погибли три человека.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в ИВС, а затем арестован.

Как рассказал отец женщины-водителя, она - мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

На видео, появившемся в Сети, запечатлен момент нападения на водителя.

Супруга одного из погибших рассказала о произошедшем. Кроме того, в ДТП погибла семейная пара, воспитывавшая четверых детей.