Автобус наехал на толпу в Алматы: арестован мужчина, напавший на водителя

В Алматы арестовали на два месяца мужчину, который напал на женщину-водителя автобуса, что спровоцировало смертельное ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщили в пресс-службе суда Алматы, постановлением Специализированного межрайонного следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.

"Санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А. сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении суда.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, вечером в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу.

В полиции позже добавили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Об их состоянии рассказали в управлении общественного здравоохранения города. Среди пострадавших - 15-летний подросток.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Он водворен в изолятор временного содержания.

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Отец женщины-водителя рассказал, что она - мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет, сначала водила троллейбус, потом - автобус.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя. На кадрах видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир о чем-то говорят, а после пассажир наносит несколько ударов кулаком по лицу жертвы. От ударов женщина теряет сознание.