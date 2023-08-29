Третий месяц горит скважина в Мангистау: что с ней решили делать дальше

Пожар на месторождении в Мангистау. Фото: astanatv.kz

В Мангистауской области на месторождении "Каратурун Восточный" уже третий месяц горит газовая скважина. На место ЧП приехал вице-министр энергетики Асхат Хасенов, передает издание Mangystaumedia.kz.

В Мангистауской области продолжается процесс тушения скважины №303 месторождения "Каратурун Восточный".

Отмечается, что собственник скважины ТОО "Бузачи Нефть" выполняет все предписанные обязательства, однако к делу подключили международных экспертов.

Сейчас отечественных нефтяников консультируют специалисты из китайской нефтяной компании CNPC и польской PM Lukas. На основании этих рекомендаций в план ликвидации вносятся корректировки.

По словам вице-министра, Министерство энергетики держит вопрос на постоянном контроле.

"ТОО "Бузачи нефть" исполняют обязательства по ликвидации аварии. Все расходы ложатся на недропользователя. Также мы поручили разработать "план Б", который также будет финансироваться за счет недропользователя. Все ресурсы для этого у компании должны быть. Также представители департамента экологии раз в десять дней делают замеры проб воздуха и других показателей. Как завершим ликвидацию, все это будет сопоставляться и будет подсчитан ущерб", – заявил АсхатХасенов.

Подчеркивается, что после того, как возгорание на месторождении потушат, эксплуатировать скважину будет невозможно, и ее ликвидируют.

Пожар на месторождении "Каратурун Восточный"

Напомним, 9 июня в 03:25 на месторождении "Каратурун Южный" в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.

Позже стало известно, что пожару присвоен статус особо сложного. Из-за длительного возгорания вокруг скважины образовались обвалы, она начала уходить под землю.

В середине июня аким региона Нурлан Ногаев провел экстренное совещание по ликвидации пожара. Тогда прозвучали предложения заполнить кратер скважины тяжелым буровым раствором или пробурить дополнительный боковой ствол к скважине.

Помимо этого, участники совещания выразили мнение, что пожар может самоликвидироваться из-за уменьшения давления газа.

А Ногаев отмечал, что пожар на месторождении мог оказаться результатом несоблюдения мер техники безопасности.

В конце июля стало известно, что на ликвидацию пожара уже на тот момент было потрачено 300 млн тенге. При этом, по словам специалистов, эта сумма будет увеличиваться.

ТОО "Бузачи Нефть", которому принадлежит месторождение "Каратурун Южный", по информации на его официальном сайте, – независимая компания по разведке, разработке и добыче нефти и природного газа, которая была основана в 1993 году. Интересы компании сосредоточены на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034362-tretiy-mesyats-gorit-skvazhina-v-mangistauskoy-oblasti-posle-tusheniya-ee-resheno-likvidirovat/