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30 лет независимости Казахстана

Информацию о разрешении однополых браков среди женщин распространяют в Сети

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Женщины
Женщины. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилась "новость" о том, что в Казахстане планируют разрешить браки среди женщин, чтобы снизить уровень бытового насилия. Данная информация является фейком, передает Stopfake.kz.

Как отмечают фактчекеры, впервые подобная информация появилась в Instagram-аккаунте qaznews24, в профиле которого указано, что это сатирическое информационное агентство. Данный паблик размещает выдуманные новости, а все имена и события в них вымышленные.

Скриншот
Распространяемый фейк. Скриншот: stopfake.kz

Поэтому верить распространяемому сообщению не нужно, поскольку оно является ложным.

Напомним, еще весной депутат мажилиса Ардак Назаров высказался о распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане.

"В целом в последнее время в информационном пространстве страны свободно пропагандируются такие вопросы, как однополые браки, гомосексуализм, смена пола. Все мы знаем, что это противоречит нашему пониманию. И мы все хорошо знаем, что за этим стоят международные организации Запада", – заявил он.

Он также посетовал, что ЛГБТ-пропаганда сейчас очень активно распространяется в частных школах Астаны и Алматы.

"Я считаю, что идеология ЛГБТ направлена на разрушение многовековых традиций и национальных ценностей казахского народа. А у нации, потерявшей традиции духовности, нет будущего. Если гибнет нация, то и рушится государство", – добавил он.

В прошлом месяце депутат мажилиса Ринат Заитов раскритиковал популярные среди казахстанской молодежи телепередачи и предложил прекратить трансляцию передач о трансгендерах.

Тем временем в США в прошлом году Джо Байден подписал закон "Об уважении брака", разрешающий однополые браки и браки между представителями разных рас в стране.

В этом году Папа Римский выразил готовность к католическому благословению однополых пар.

Однако президент России Владимир Путин официально подписал закон, запрещающий распространение материалов, которые, по оценкам властей РФ, содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также педофилию и смену пола.

Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией и запретил ее на территории России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал установление ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051962-informatsiya-o-razreshenii-brakov-sredi-zhenschin-udivila-kaznet/

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