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Перестать транслировать в Казахстане передачи о трансгендерах предложил депутат

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Пульт от телевизора
Пульт от телевизора. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Ринат Заитов раскритиковал популярные среди казахстанской молодежи телепередачи и предложил прекратить трансляцию передач о трансгендерах, передает корреспондент NUR.KZ.

Ринат Заитов в ходе обсуждения законопроекта "О Масс-медиа" высказался о развлекательных программах на казахстанском телевидении.

" От этого страдают люди. Молодые люди, получившие признание в таких-то программах, рекламируют игровые онлайн-платформы. Тому есть доказательства. Также не следует забывать, что существует множество различных ток-шоу", – сказал депутат.

Ринат Заитов попросил министра культуры и информации Аиду Балаеву не транслировать передачи о трансгендерах.

"Зачем нам смотреть на телеканалах передачу о том, как отец занимается сексом с дочерью? Зачем нам смотреть трансгендеров на телеканалах? Мы предлагаем проводить мониторинг и прекратить это. У меня вопрос по этому поводу. Есть ли механизм, прекратить подобное в рамках закона? Мы можем рассмотреть этот вопрос во втором чтении", – предложил мажилисмен.

Аида Балаева отметила, что вопрос, поднятый депутатом, обоснован и она готова его рассмотреть в рамках подготовки проекта закона ко второму чтению, заявив, что как мать и государственный служащий понимает его чувства.

"Я готова пригласить руководителей СМИ и обсудить этот вопрос. Мы говорим об этот не один и не два года, а уже много лет. К сожалению, есть люди, которые смотрят такие передачи без разбора. Давайте рассмотрим этот вопрос. Я с этим согласна", – сказала министр.

Напомним, еще весной прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане пересмотрят закон о СМИ.

А в прошлом месяце глава Минкультуры и информации Аида Балаева перечислила, какие нововведения ожидаются в разрабатываемом законе "О масс медиа".

Тем временем в соседней России сегодня признали ЛГБТ-движение экстремистской организацией и запретили ее на своей территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2048521-perestat-translirovat-peredachi-o-transgenderah-predlozhil-deputat/

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