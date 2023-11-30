Перестать транслировать в Казахстане передачи о трансгендерах предложил депутат

Депутат мажилиса Ринат Заитов раскритиковал популярные среди казахстанской молодежи телепередачи и предложил прекратить трансляцию передач о трансгендерах, передает корреспондент NUR.KZ.

Ринат Заитов в ходе обсуждения законопроекта "О Масс-медиа" высказался о развлекательных программах на казахстанском телевидении.

" От этого страдают люди. Молодые люди, получившие признание в таких-то программах, рекламируют игровые онлайн-платформы. Тому есть доказательства. Также не следует забывать, что существует множество различных ток-шоу", – сказал депутат.

Ринат Заитов попросил министра культуры и информации Аиду Балаеву не транслировать передачи о трансгендерах.

"Зачем нам смотреть на телеканалах передачу о том, как отец занимается сексом с дочерью? Зачем нам смотреть трансгендеров на телеканалах? Мы предлагаем проводить мониторинг и прекратить это. У меня вопрос по этому поводу. Есть ли механизм, прекратить подобное в рамках закона? Мы можем рассмотреть этот вопрос во втором чтении", – предложил мажилисмен.

Аида Балаева отметила, что вопрос, поднятый депутатом, обоснован и она готова его рассмотреть в рамках подготовки проекта закона ко второму чтению, заявив, что как мать и государственный служащий понимает его чувства.

"Я готова пригласить руководителей СМИ и обсудить этот вопрос. Мы говорим об этот не один и не два года, а уже много лет. К сожалению, есть люди, которые смотрят такие передачи без разбора. Давайте рассмотрим этот вопрос. Я с этим согласна", – сказала министр.

Напомним, еще весной прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане пересмотрят закон о СМИ.

А в прошлом месяце глава Минкультуры и информации Аида Балаева перечислила, какие нововведения ожидаются в разрабатываемом законе "О масс медиа".

Тем временем в соседней России сегодня признали ЛГБТ-движение экстремистской организацией и запретили ее на своей территории.