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Верховный суд России признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией

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Флаг ЛГБТ
Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: pexels.com

Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией и запретил ее на территории России, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", – огласил решение судья.

При этом он добавил, что решение следует "исполнять немедленно".

В пресс-службе суда агентству уточнили, что в заседании участвовал только представитель Минюста, со стороны ответчика представителя в суде не было.

Сообщается, что заседание прошло в закрытом режиме, длилось свыше четырех часов, материалы дела насчитывают более 20 томов.

Напомним, Минюст РФ обратился с иском в суд двумя неделями ранее. В ведомстве сообщили тогда, что в деятельности ЛГБТ-движения "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".

Между тем еще осенью прошлого года в России инициировали запрет пропаганды ЛГБТ на законодательном уровне. Документом предусматривается административная ответственность за пропаганду не только непосредственно нетрадиционных сексуальных отношений, но и подобных предпочтений.

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений – были приняты соответствующие поправки в различные законодательные акты.

А в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ. Согласно закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение.

Стоит отметить, что принятие такого закона негативно восприняли в Штатах – госсекретарь США Энтони Блинкен до этого призвал российских законодателей отозвать законопроект о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048517-verhovnyy-sud-rossii-priznal-lgbt-dvizhenie-ekstremistskoy-organizatsiey/

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