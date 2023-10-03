Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Папа Римский выразил готовность к католическому благословению однополых пар

Опубликовано:

Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск. Фото: Alessandra Benedetti / Corbis / Getty Images

Папа Римский Франциск выразил готовность к католическому благословению однополых пар - такой ответ дал понтифик пяти консервативным кардиналам в своем письме, передает католическое издание NCR.

Папа выразил открытость католическим благословениям для однополых пар, однако при одном условии - если их не будут путать с брачными церемониями для мужчин и женщин.

Отмечается, что Франциск решительно отстаивает древнее учение церкви о том, что брак - это союз одного мужчины и одной женщины.

Также Папа Римский добавил, что при просьбе однополых пар о благословении необходимо проявлять осмотрительность, так как любое благословение не должно давать повода для недопонимания того, чему учит церковь о природе брака.

Подчеркивается, что это письмо было написано понтификом для кардиналов еще летом, однако опубликовано Ватиканом лишь 2 октября на итальянском языке.

По информации DW, весной 2021 года Ватикан отказался благословлять однополые пары.

Благословляемый союз должен быть нацелен на служение "Божьим замыслам, вписанным в творение и полностью раскрытым Господом Иисусом Христом", говорилось в заявлении Конгрегации доктрины веры.

По данным Euronews, в опубликованном весной 2021 года документе также говорилось, что церковь рассматривает гомосексуализм как грех, и однополые пары не могут получить таинство брака.

Подчеркивалось, что такие заявления вызвали недовольство у некоторых правозащитников.

В мае того же года издание сообщало, что в Германии католические священники благословляют однополые браки, несмотря на позицию Ватикана.

Более 200 католических священников подвергли критике церковь за дискриминацию гомосексуалов и нарушение их жизненных планов. Эксперты отмечали, что обряды благословения однополых пар показали, что между консерваторами и либералами в церкви существует конфликт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039260-papa-rimskiy-razreshil-blagoslovlyat-odnopolye-pary/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.