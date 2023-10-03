Папа Римский выразил готовность к католическому благословению однополых пар

Папа Римский Франциск выразил готовность к католическому благословению однополых пар - такой ответ дал понтифик пяти консервативным кардиналам в своем письме, передает католическое издание NCR.

Папа выразил открытость католическим благословениям для однополых пар, однако при одном условии - если их не будут путать с брачными церемониями для мужчин и женщин.

Отмечается, что Франциск решительно отстаивает древнее учение церкви о том, что брак - это союз одного мужчины и одной женщины.

Также Папа Римский добавил, что при просьбе однополых пар о благословении необходимо проявлять осмотрительность, так как любое благословение не должно давать повода для недопонимания того, чему учит церковь о природе брака.

Подчеркивается, что это письмо было написано понтификом для кардиналов еще летом, однако опубликовано Ватиканом лишь 2 октября на итальянском языке.

По информации DW, весной 2021 года Ватикан отказался благословлять однополые пары.

Благословляемый союз должен быть нацелен на служение "Божьим замыслам, вписанным в творение и полностью раскрытым Господом Иисусом Христом", говорилось в заявлении Конгрегации доктрины веры.

По данным Euronews, в опубликованном весной 2021 года документе также говорилось, что церковь рассматривает гомосексуализм как грех, и однополые пары не могут получить таинство брака.

Подчеркивалось, что такие заявления вызвали недовольство у некоторых правозащитников.

В мае того же года издание сообщало, что в Германии католические священники благословляют однополые браки, несмотря на позицию Ватикана.

Более 200 католических священников подвергли критике церковь за дискриминацию гомосексуалов и нарушение их жизненных планов. Эксперты отмечали, что обряды благословения однополых пар показали, что между консерваторами и либералами в церкви существует конфликт.