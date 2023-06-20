Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду ЛГБТ в Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал установление ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщается в официальном Telegram-канале белорусской Генпрокуратуры.

Генпрокуратура Беларуси сообщила, что по их инициативе был утвержден план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, подготовлен ряд изменений в уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией.

Кроме того, разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, включая применение химической кастрации.

В Генпрокуратуре отметили, что президент Беларуси поддержал инициативы о проработке вопросов, касающихся:

усиления ответственности родителей;

установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри;

внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи;

усиления контроля за ранее судимыми лицами, в том числе с использованием электронных браслетов.

В конце прошлого года в России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.

За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений предусматривался штраф:

от 50 тыс. до 400 тыс. рублей (от 267 тыс. до 2,1 млн тенге) для граждан;

от 100 тыс. до 800 тыс. рублей (от 534 тыс. до 4,2 млн тенге) – для должностных лиц;

от 800 тыс. до 5 млн (от 4,2 млн до 26,7 млн тенге) или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц.

Позже президент России Владимир Путин официально подписал данный закон.

В апреле этого года депутат мажилиса Ардак Назаров высказался о распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане.

Он заявил, что в последнее время в информационном пространстве страны свободно пропагандируются такие вопросы, как однополые браки, гомосексуализм, смена пола. Все эти вещи, по его словам, противоречат нашему пониманию.

"Эпидемия уже наступила, нам необходимо пресекать ее на корню, чтобы потом не кусать себе локти. Поэтому срочно прошу принять следующие меры: получить ответ от родителей детей, пришедших на митинг, запретить показ и продвижение фильмов и сериалов, не соответствующих нашей национальной культуре на всех платформах, включая социальные сети", – призывал депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025521-lukashenko-podderzhal-vvedenie-otvetstvennosti-za-propagandu-lgbt-v-belarusi/