Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин официально подписал закон, запрещающий распространение материалов, которые, по оценкам властей РФ, содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также педофилию и смену пола. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Отмечается, что информация о подписании появилась в понедельник, 5 декабря. Поправки были внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в четвертую часть статьи 5.1 закона "О господдержке кинематографии РФ".

Так, согласно новому закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение.

Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних. Утверждены штрафы.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен до этого призвал российских законодателей отозвать законопроект о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России. Предлагаемое расширение российского запрета на информацию, касающуюся гомо- и бисексуалов, а также трансгендерных, интерсексуальных людей и квиров (LGBTQI+-группа), "станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам LGBTQI+ в России", подчеркивал он", – отметили в издании.

Напомним, что пакет законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений Госдума РФ приняла 24 ноября. В тот же день были приняты изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений предусматривался штраф:

от 50 тыс. до 400 тыс. рублей (от 374 тыс. до 2,9 млн тенге) для граждан;

от 100 тыс. до 800 тыс. рублей (от 750 тыс. до 5,9 млн тенге) – для должностных лиц;

от 800 тыс. до 5 млн (от 5,9 млн до 37,5 млн тенге) или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц.

Напомним, что в начале июля казахстанский актер и продюсер Нуртас Адамбай возмутился политикой компании Disney и заявил о необходимости "остановить непотребную пропаганду". Так режиссер отреагировал на новость об увеличении количества ЛГБТ-персонажей в фильмах кинокомпании.

Позже он так же критично высказался и против фильма "Тор: Любовь и гром".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000297-putin-podpisal-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-v-rossii/