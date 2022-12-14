Байден подписал закон о признании однополых браков в США

Джо Байден подписывает закон. Фото: Yuri Gripas / Abaca / Bloomberg / Getty Images

Американский президент Джо Байден подписал закон "Об уважении брака", разрешающий однополые браки и браки между представителями разных рас в Соединенных Штатах, передает CNN.

Церемония подписания закона состоялась на лужайке Белого дома.

"На протяжении большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите. Мы не относились к ним с равным достоинством и уважением. И теперь, согласно этому закону, межрасовый брак и однополый брак должны быть признаны законными в каждом штате страны", – заявил Байден.

Отмечается, что новый документ официально отменяет закон "О защите брака", который определял брак только между мужчиной и женщиной. Новый закон "Об уважении брака" обязывает признать действительность брачных лицензий, выданных за пределами штата, включая однополые и межрасовые союзы.

Издание пишет, что еще будучи вице-президентом при Обаме Байден в одном из интервью заявил о поддержке однополых браков. Отмечается, что это заявление оказалось переломным моментом в современной американской политике, побудив тогдашнего президента Барака Обаму занять такую же позицию несколько дней спустя и дав разрешение другим национальным лидерам последовать этому примеру.

Как сообщает The Guardian, Байден также признал, что Конгресс был вынужден принять меры, опасаясь консервативной реакции на гендерные проблемы и тревожных случаев насилия в отношении ЛГБТК+ американцев. В прошлом месяце пять человек были застрелены в ночном гей-клубе в Колорадо-Спрингс. Подозреваемому были предъявлены обвинения в преступлениях на почве ненависти.

"Байден осудил "бездушные и циничные" законы, принятые республиканскими законодательными собраниями штатов, направленные против трансгендерных студентов и спортсменов", – говорится в материале.

Глава США пообещал продолжать борьбу, чтобы гарантировать дальнейшую защиту.

"Расизм, антисемитизм, гомофобия, трансфобия – все они связаны между собой. Но противоядием от ненависти является любовь", – отметил американский лидер.

Подпись Байдена стала кульминацией многомесячной борьбы двухпартийной группы законодателей, инициированной опасением, что право на однополые браки может быть поставлено под угрозу после июньского решения Верховного суда об отмене дела "Роу против Уэйда", отменившего право на аборт. В своем особом мнении консервативный судья Кларенс Томас предложил суду пересмотреть такие дела, как "Обергефелл против Ходжеса", решение 2015 года о легализации однополых браков.

Согласно данным Gallup, более 25 лет назад почти семь из десяти американцев заявляли, что браки между однополыми парами не должны признаваться законными. Теперь почти столько же – рекордные 71% – говорят, что однополые союзы должны быть законными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001495-bayden-podpisal-zakon-o-priznanii-odnopolyh-brakov-v-ssha/