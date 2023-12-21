Без тепла осталась старейшая школа в Таразе, построенная еще в 50-х годах

В школе-гимназии № 7 Тараза отключили отопление из-за прорыва трубы - рабочим пришлось вскрывать площадку школьного двора, чтобы добраться до повреждения, передает МИА "Казинформ".

В результате прорыва трубы был затоплен подвал здания. Работники коммунальных служб целый день проработали на морозе, устраняя порыв теплотрассы.

Как уточнила директор учебного заведения Юлия Фризен, произошел порыв трубы, которая подает тепло в головной корпус школы.

"Сегодня вскрыли площадку двора, произвели сварочные работы на аварийных трубах", - пояснила она.

По ее словам, это - внешние теплосети.

"В помещениях у нас, тем не менее, очень тепло, так как школа старой постройки, стены толстые, тепло держат", - добавила директор.

Издание отмечает, что в этом году школе-гимназии №7 исполнилось 70 лет.

Проблемы с теплоснабжением в Казахстане

С начала декабря в ряде городов Казахстана начались проблемы с отоплением.

8 декабря в Степногорске на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате сообщили, что вернули тепло в большую часть оставшихся без отопления домов.

В ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе.

Позже с заявлением выступил аким Павлодарской области Асаин Байханов, который сообщил о том, что повреждение не повлияет на теплоснабжение в городе.

А в ряде других городов Казахстана произошли крупные коммунальные аварии. В частности, в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, а в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

В середине месяца жителей Степногорска предупредили о "просадке" температуры на ТЭЦ.

19 декабря стало известно, что на ТЭЦ Жезказгана три котла вышли из строя, в двух из них были обнаружены трещины.

Накануне сообщалось, что 42 жилых дома, школа и аэропорт остались без отопления в Костанае. Также проблемы выявили в Кентау - позже Минэнерго сделало заявление касательно произошедшего в этих городах.