Проблемы с теплоснабжением в Кентау и Костанае: в Минэнерго рассказали о ситуации

В Министерстве энергетики сделали заявление по ситуации с теплоснабжением в Кентау и Костанае, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

В министерстве пояснили, что накануне в Кентау из-за ураганного ветра были зафиксированы отключения электроэнергии, что, соответственно, повлекло некоторые нарушения в теплоснабжении.

"На сегодня электроснабжение полностью восстановлено, на Кентауской ТЭЦ в работе находятся три котла. Завтра, 21 декабря, будет подключен к работе 4-й котел. В настоящее время температура на улице -4 градуса. Подача тепла составляет 56 градусов при нормативе 60 градусов. В четверг температура будет доведена до 60 градусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, по данным акима Костаная, в городе сегодня проводятся плановые работы по устранению небольших нарушений в магистральной теплосети.

Работы будут завершены сегодня, 20 декабря, до 17:00.

Подчеркивается, что данные работы не влияют на теплообеспечение горожан.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что в нескольких регионах были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения.

Утром сообщалось, что 42 жилых дома, школа и аэропорт остались без отопления в Костанае.

Проблемы с теплоснабжением в Казахстане

С начала декабря в ряде городов Казахстана начались проблемы с отоплением.

8 декабря в Степногорске на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате сообщили, что вернули тепло в большую часть оставшихся без отопления домов.

В ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе.

Позже с заявлением выступил аким Павлодарской области Асаин Байханов, который сообщил о том, что повреждение не повлияет на теплоснабжение в городе.

А в ряде других городов Казахстана произошли крупные коммунальные аварии. В частности, в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, а в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

В середине месяца жителей Степногорска предупредили о "просадке" температуры на ТЭЦ.

Вчера, 19 декабря, стало известно, что на ТЭЦ Жезказгана три котла вышли из строя, в двух из них были обнаружены трещины.