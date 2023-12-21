Жители Кентау устроили скандал в акимате после новости о повышении тарифов (видео)

Жителей города Кентау в Туркестанской области возмутила и разозлила новость о повышении тарифов на тепло и они устроили скандал в акимате, передает сайт телеканала КТК.

Как передает телеканал, кентаусцы же неделю замерзают в своих квартирах из-за неполадок на местной ТЭЦ. А вчера люди узнали о повышении тарифа на тепло. Это при том, что с последней аварии оно на полную мощь в дома еще не вернулось.

"Циркуляции нет, воды нет! Кентау вообще не готов (к отопительному сезону - прим. ред.)", - заявили горожане.

Напомним, что неделю назад на ТЭЦ отключилось электричество, из-за чего остановились все четыре котла. Уже на следующий день чиновники отчитались, что поломки устранены. Но в город пришли морозы, а батареи в квартирах стали стремительно остывать.

Уведомление о повышении тарифа на тепло, как отмечает телеканал, стало последней каплей. Горожане пошли в акимат, чтобы высказать свое несогласие. Жители в последние дни вынуждены спасаться обогревателями, из-за чего начались перебои еще и с электричеством.

Чиновники в акимате, чтобы успокоить собравшихся, заявили, что сделают перерасчет с 13 по 23 декабря, когда на ТЭЦ устраняли аварию. Сейчас там завершают ремонт котлов. А еще пообещали, что тепло уже точно вернется в дома в ближайшие дни.

"По текущему температурному режиму – сегодня недогрев составляет 3-4 градуса. Но сейчас идет повышение температуры. Завтра (21 декабря - прим. ред.) мы включим четвертый котел. После этого город будет полноценно обеспечен теплом согласно графику", - заявил директор ТЭЦ №5 ГКП "Кентау сервис" Серик Симтиков.

Источник: КТК