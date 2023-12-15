Когда нормализуется ситуация с вылетами, рассказали в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы задерживаются десятки рейсов из-за проблем с оборудованием наземного обслуживания. Представители воздушной гавани говорят, что ситуация нормализуется, передает сайт телеканала КТК.

В Международном аэропорту Алматы из-за морозов задерживают десятки рейсов – четвертые сутки пассажиры не могут вылететь вовремя. Время отправления самолетов авиакомпании переносили из-за проблем с оборудованием наземного обслуживания.

Представители воздушной гавани пояснили телеканалу, что обледенение самолета обычно происходит в сильные морозы. При этом обработка воздушного судна занимает не менее часа. По их словам, для нормализации ситуации с вылетами нужно два дня.

"Сейчас обстановка более стабильная: рейсы вылетают с весьма высокой регулярностью на данный момент, потому что холод спал. Единственное, что может повлиять на регулярность полетов – это то накопление задержек, которые возникали в предыдущие дни. Потому что, если самолет, допустим, вчера вылетел позже, соответственно, он сегодня начал вылетать позже", – говорит старший вице-президент Международного аэропорта Алматы Симон Зитцерс.

Отмечается, что из-за непогоды задерживаются и поезда, в некоторых случаях пассажиры жаловались на неработающие туалеты в ряде вагонов. В Жамбылской области лопнули железнодорожные рельсы – это случилось на перегоне Аспара – Татты. Никто не пострадал.

"Причиной излома рельса послужил резкий перепад температуры воздуха, то есть от 0 градусов до минус 38 градусов", – объяснил ситуацию главный менеджер департамента пути и сооружений АО "НК "КТЖ" Канат Базилов.

Источник: КТК

Ранее в алматинском аэропорту сообщали о проблемах с наземным оборудованием обслуживания. Перед этим с предупреждением о возможных задержках рейсов к казахстанцам обратились представители авиакомпаний. Авиаперевозчики призвали пассажиров следить за расписанием на сайтах авиакомпаний или аэропортов.

Напомним, что на прошлой неделе в Алматы начался снегопад. В связи с ухудшением погодных условий и осложнением ситуации коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах.

Из-за холодов некоторых школьников южной столицы 13-14 декабря перевели на дистанционное обучение.

12 декабря в Алматы выпала почти треть месячной нормы осадков. Жителей попросили не выезжать в город на авто и не оставлять машины на обочинах.

Вчера в некоторых домах в городе ограничили подачу тепла из-за работ по очистке грязевика на центральном тепловом пункте.

Отметим, что сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до -5 градусов, а ночью опустится до -20 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.