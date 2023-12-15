До +3 градусов потеплеет в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 15 декабря - морозы в мегаполисах начинают отступать. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до -5 градусов, а ночью опустится до -20 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -12 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 4,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что на праздники на большей части Казахстана ожидается потепление.