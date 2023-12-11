Снег высотой до 7 см: акимат Алматы обратился к горожанам

В связи с ухудшением погодных условий и осложнением ситуации на дорогах Алматы коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.

Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы организовало дежурство 51 патрульной бригады, задействовано 962 дорожных рабочих, 360 единиц спецтехники (124 пескоразбрасывателя, 31 снегопогрузчик, 32 самосвала для вывоза снега). При необходимости количество спецтехники будет увеличено.

По прогнозу "Казгидромета", на территории Алматы с 11 по 12 декабря ожидается выпадение моросящего снега высотой до 7 см. На дорогах и тротуарах могут образоваться снежные заносы, накаты и гололед.

"В связи с обильным выпадением снега обращаем внимание водителей и пешеходов на возможное осложнение обстановки на дорогах.

Водителям необходимо соблюдать правила безопасного скоростного режима, соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге", – сообщили в горакимате.

Уборка снега. Фото: Акимат Алматы

С началом снегопада дороги Алматы начали обрабатывать противогололедными материалами.

"Обработка жидкими реагентами ведется в приоритетном порядке, начиная с наиболее опасных для движения транспорта участков – крутых спусков и подъемов, мостов, эстакад, тоннелей, перекрестков и остановок общественного транспорта, то есть мест, где может потребоваться экстренное торможение.

Кроме того, тщательно прочищаются проезды для карет скорой помощи и транспорта ЧС", – пояснил руководитель "Алматы Тазалык" Адлет Токтасынов

Он также ответил на жалобы горожан, которые недовольны месивом из снега и грязи на дорогах.

Уборка снега. Фото: Акимат Алматы

"При использовании противогололедных материалов (ПГМ) и контакте со снегом не только растворяется слой льда, но и улучшается сцепление колес машин с дорогой.

Данный технологический процесс подразумевает соблюдение выдержки образовавшейся вязкой массы на дорогах порядка 2-3 часов. И только по завершении образования массы мы можем вымести ее плужно-щеточными машинами", – разъяснил глава ведомства.

Он напомнил, что алматинцы могут обратиться с жалобами в диспетчерскую службу "Алматы Тазалык" по номерам +7 727 252 64 96, +7 771 450 32 13.

В акимате Алматы также заявили, что в случае некачественной уборки проезжей части, тротуаров и мест общественного пользования от снега можно написать обращение на номер WhatsApp +7 706 689 8898.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 декабря. Они заявили, что алматинцев ожидает мороз до 20-ти градусов и двухдневный снегопад.

Ухудшение погоды наблюдается и в других регионах Казахстана. Сегодня школьники Астаны и других городов остались дома из-за непогоды.

Кроме того, в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдаются проблемы с водоснабжением.

А на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Сегодня ряд детских садов закрыли в Актау из-за прорыва теплотрассы.