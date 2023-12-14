Оперативный штаб развернули в Казахстане из-за сильных морозов

В связи с неблагоприятными условиями в Туркестанской и Жамбылской областях Минтранспорта РК развернуло оперативный штаб, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу ведомства в Facebook.

Председатель комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий, ограниченной видимости и сильных порывов ветра до 43 метров в секунду от Машата до Шакпак баба затруднен проезд.

Он также добавил, что было введено ограничение, вызвавшее скопление транспорта от Жамбылской области до Шымкента.

"Местные органы совместно со службой ЧС, дорожной полицией и дорожными службами организовали питание для водителей и пассажиров", - сообщил Абдуллин.

Из снежного плена на участке Шакпак баба вызволили около 35 автомобилей - людей отправили в пункты обогрева.

Представитель комитета призвал водителей ограничить выезды из близлежащих населенных пунктов, включая крупные города.

Морозы в Казахстане

В ряде регионов Казахстана 14 декабря объявлено штормовое предупреждение – ожидается ветер до 28 м/с и мороз до 40 градусов. Сильные морозы в ряде регионов страны наблюдаются с прошлой недели.

Накануне мы сообщали, что из-за сильных морозов и непогоды в пяти областях Казахстана на республиканских трассах застряли порядка 400 единиц авто.

Ранее в МЧС рассказали, как спасали замерзших казахстанцев на трассах. Также были спасены несколько десятков иностранных граждан. Спасатели подчеркнули, что несмотря на предупреждения, граждане продолжают игнорировать погодные условия и рекомендации МЧС.

На днях дальнобойщика из Кыргызстана спасли полицейские Павлодарской области. Его грузовик сломался на дороге, а сам мужчина простудился. К счастью, один из полицейских пригласил мужчину к себе домой и оказал помощь в лечении.

Накануне синоптики сообщили о том, что в ближайшие дни морозы в Казахстане пойдут на спад, однако комфортнее погода не станет. В некоторых регионах все еще сохранится морозная погода, например, на востоке страны прогнозируются 40-градусные морозы.