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Сотни машин застряли на трассах в пяти областях Казахстана из-за морозов и гололеда

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Машины на трассе
Машины на трассе. Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

Из-за сильных морозов и непогоды в пяти областях Казахстана на республиканских трассах застряли порядка 400 единиц авто, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Казахстане уже пятые сутки подряд наблюдаются неблагоприятные погодные условия: обильный снегопад с резким понижением температуры, местами низовая метель и порывистый ветер.

Как сообщает официальный Telegram-канал "КазАвтоЖол", из-за плохих погодных условий на 11 участках республиканских дорог в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областях, а также в области Жетісу ввели ограничения. Из-за этого на трассах в этих регионах наблюдается скопление автомобилей.

"На участках автомобильных дорог наблюдается скопление автотранспортных средств в количестве 400 единиц техники", – рассказал директор департамента эксплуатации Дархан Саканов.

По его словам, сейчас в этих областях стоят морозы до 30-32 градусов, а также наблюдаются метели, бураны и гололед.

Напомним, накануне мы сообщали, что в южные регионы Казахстана придут морозы до 38 градусов, в связи с чем почти во всех областях было объявлено штормовое предупреждение. Вчера вечером в Туркестанской области закрыли трассы из-за сильных морозов.

Между тем сегодня в МЧС рассказали, как спасают застрявших в непогоду на трассе казахстанцев.

Тем временем синоптики обещают, что в ближайшие дни аномально сильные морозы отступят, однако непогода в виде гололеда, туманов, метелей и сильного ветра сохранится.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050702-sotni-mashin-zastryali-na-trassah-v-pyati-oblastyah-kazahstana-iz-za-morozov-i-gololeda-video/

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