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Машина сломалась, сам заболел: дальнобойщик-иностранец несколько дней жил в доме полицейского из Павлодарской области

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Спасенный дальнобойщик и полицейский
Спасенный дальнобойщик. Кадр из видео: Polisia.kz

Дальнобойщик из Кыргызстана едва не стал жертвой морозов в Павлодарской области. Его машина сломалась, сам он заболел в пути. Ему помогла семья полицейского, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Самат Осмоналиев ехал на своем грузовике DAF из Новосибирска в Бишкек. Возле поселка Калкаман в Павлодарской области замерзло дизельное топливо в баке, кроме того сломался стартер, отмечается на официальном медиапортале МВД.

Машина перестала заводиться, а проезжавшие мимо авто на просьбу о помощи не реагировали.

В регионе между тем наблюдались 40-градусные морозы.

"Простоял на обочине дороги целый день, сильно замерз. От холода у меня поднялась температура, начался озноб. Я уже перестал верить в чудо", - рассказал дальнобойщик.

В какой-то момент на дороге он увидел патрульную машину, которая направлялась к нему, узнать, в чем причина остановки, нужна ли водителю помощь.

Самат рассказал о сломавшейся машине и о том, что чувствует себя плохо.

Тогда старший сержант полиции Махади Терлуев предложил дальнобойщику погостить у себя дома, пока ему не станет лучше.

"Так я пробыл у него дома трое суток. Полицейские купили мне лекарства, а семья Махади лечила меня. Его супруга готовила мне вкусные супы, целый день поила чаем, чтобы я скорей выздоровел.

Полицейские отбуксировали мою машину в поселок, где ее отогрели и заменили стартер. Как только я стал чувствовать себя лучше, то сразу решил отправиться в путь. Если бы не их помощь, я не знаю, что бы со мной было.

Выражаю искреннюю благодарность казахстанским полицейским и их семьям, которые помогли мне в сложной ситуации", - рассказал Самат.

В полиции также сообщили, что семья Махади Терлуева не в первый раз помогает попавшим в беду людям. В прошлом году его супруга готовила обеды и ужины более 30 гражданам Узбекистана, оказавшимся дороге из-за сломавшегося автобуса.

Согласно данным РГП "Казгидромет", в выходные в Павлодарской области наблюдались сильные морозы. Температура воздуха достигала -42 градусов. В регионе объявляли штормовое предупреждение.

Напомним, что в связи с сильными морозами сотрудники МЧС обратились к автомобилистам.

Отмечалось, что с установлением низких температур возрастают риски возникновения пожаров на транспорте. Казахстанцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Для недопущения пожаров на транспорте МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

  • не пользуйтесь открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;
  • не производите ремонт электрооборудования в машине самостоятельно;
  • проводите осмотр электропроводки и топливных систем автомобиля как можно чаще;
  • соблюдайте элементарные правила безопасности при самостоятельном ремонте и эксплуатации своего авто;
  • если в дороге вы почувствовали запах гари, немедленно остановитесь, отключите зажигание, а если есть возможность, то и аккумулятор;
  • если есть возможность, на начальной стадии попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;
  • при пожаре сообщите по телефонам 101 или 112, укажите точный адрес места происшествия и ожидайте приезда пожарных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050752-mashina-slomalas-a-sam-zabolel-dalnoboyschik-inostranets-neskolko-dney-zhil-v-dome-politseyskogo-iz-pavlodarskoy-oblasti/

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