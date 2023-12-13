Как спасали замерзших казахстанцев на трассах, рассказали в МЧС (фото)

За минувшие сутки казахстанские спасатели вызволили 140 человек, оказавшихся на трассе в сильный мороз. Среди спасенных несколько десятков иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на сайте МЧС РК, только за сутки спасатели совершили 78 выездов на аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы. 13 из 140 спасенных - дети.

Так, в селе Калбатау Жарминского района области Абай из-за ограничения движения на трассе оказался пассажирский автобус. Сотрудники ДЧС сопроводили и доставили в пункт обогрева 22 пассажиров автобуса.

В Актюбинской области из технически неисправного пассажирского автобуса сообщением "Москва - Душанбе" эвакуированы 62 человека, из них 8 детей. Все они - граждане Таджикистана. Их доставили в пункт обогрева.

В Жамбылской области из двух сломавшихся автобусов эвакуировали 53 граждан Узбекистана. Их доставили в ближайшее придорожное кафе.

Пассажиры автобуса. Фото: gov.kz

В Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областях спасатели нашли трех пропавших пастухов. Одного из них госпитализировали.

В МЧС отмечают, что зимой, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, необходимо, в первую очередь, постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями об ухудшении погодных условий, закрытии дорог, штормовыми предупреждениями.

Спасатели на трассе. Фото: gov.kz

"Однако, несмотря на предупреждения, граждане продолжают игнорировать погодные условия и рекомендации спасателей. МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений.

Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния", - добавили в ведомстве.

Спасатели на трассе. Фото: t.me/qr_tjm

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Казахстане отступят сильные морозы, однако погода не станет от этого комфортнее.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.