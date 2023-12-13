Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как спасали замерзших казахстанцев на трассах, рассказали в МЧС (фото)

Опубликовано:

Спасатели на трассе
Спасатели на трассе. Фото: gov.kz

За минувшие сутки казахстанские спасатели вызволили 140 человек, оказавшихся на трассе в сильный мороз. Среди спасенных несколько десятков иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на сайте МЧС РК, только за сутки спасатели совершили 78 выездов на аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы. 13 из 140 спасенных - дети.

Так, в селе Калбатау Жарминского района области Абай из-за ограничения движения на трассе оказался пассажирский автобус. Сотрудники ДЧС сопроводили и доставили в пункт обогрева 22 пассажиров автобуса.

В Актюбинской области из технически неисправного пассажирского автобуса сообщением "Москва - Душанбе" эвакуированы 62 человека, из них 8 детей. Все они - граждане Таджикистана. Их доставили в пункт обогрева.

В Жамбылской области из двух сломавшихся автобусов эвакуировали 53 граждан Узбекистана. Их доставили в ближайшее придорожное кафе.

Пассажиры автобуса
Пассажиры автобуса. Фото: gov.kz

В Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областях спасатели нашли трех пропавших пастухов. Одного из них госпитализировали.

В МЧС отмечают, что зимой, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, необходимо, в первую очередь, постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями об ухудшении погодных условий, закрытии дорог, штормовыми предупреждениями.

Спасатели вызволяют авто
Спасатели на трассе. Фото: gov.kz

"Однако, несмотря на предупреждения, граждане продолжают игнорировать погодные условия и рекомендации спасателей. МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений. 

Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния", - добавили в ведомстве.

Спасатели вызволяют авто
Спасатели на трассе. Фото: t.me/qr_tjm

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Казахстане отступят сильные морозы, однако погода не станет от этого комфортнее.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050688-kak-spasali-zamerzshih-kazahstantsev-na-trassah-rasskazali-v-mchs-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.