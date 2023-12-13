Ураган и мороз до 40 градусов: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

В ряде регионов Казахстана 14 декабря объявлено штормовое предупреждение – ожидается ветер до 28 м/с и мороз до 40 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы в ночь на 14 декабря ожидается сильный мороз до 25-27 градусов.

Завтра в Кызылординской области синоптики обещают ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

В Атырауской области прогнозируются пыльная буря и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается гололед, пыльная буря и ветер с порывами до 23-28 м/с.

В области Жетісу будет сильный мороз до 31-36 градусов, а также ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

Жителям Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областей, а также области Ұлытау стоит подготовиться к ветру с порывами до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз до 40 градусов.

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.