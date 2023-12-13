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Морозы в Казахстане отступят, но комфортнее погода не станет

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Зимнее утро
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие три дня, с 14 по 16 декабря, в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В предстоящие несколько дней в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, однако морозы постепенно начнут отступать.

Согласно прогнозу, центр Арктического антициклона установится над востоком Казахстана - в связи с этим здесь будут сохраняться низкие, морозные температуры.

15-16 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге и юго-востоке страны пройдет снег.

На западе, юге и юго-востоке республики также ожидаются усиление ветра, низовая метель, а в горных районах - туманы, на западе республики возможна пыльная буря.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью:

  • на западе - до -5...-15 градусов;
  • на северо-западе и в центре - до -10...-25 градусов;
  • на севере - до -17...-28 градусов;
  • на юге - до -5...-18 градусов;
  • на юго-востоке - до -10...-25 градусов.

На востоке Казахстана сохраняются морозы с температурой -30...-40 градусов.

Отметим, что в последние дни по Казахстану наблюдаются сильные морозы.

В Астане из-за непогоды ученики всех классов столичных школ будут заниматься дистанционно. Занятия отменили и для студентов колледжей - их проведут онлайн.

Также в столице приостановили движение некоторых пригородных автобусов.

Накануне обильный снегопад прошел в Алматы - городские власти боролись с его последствиями. Ночью коммунальщики продолжили работу по очистке снега - более трех тысяч кубометров снега вывезено с улиц.

12 декабря непогода вызвала коллапс на улицах южной столицы. В городе зафиксировали 10-бальные пробки.

Напомним, что школьников Алматы тоже перевели на дистанционку из-за погодных условий.

Из-за сильных морозов к автовладельцам обратились в МЧС. Спасатели отметили, что водители начинают прогревать свои машины, не всегда используя для этого безопасные средства. Казахстанцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050587-morozy-v-kazahstane-otstupyat-no-komfortnee-pogoda-ne-stanet/

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