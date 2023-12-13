Морозы в Казахстане отступят, но комфортнее погода не станет
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Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие три дня, с 14 по 16 декабря, в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В предстоящие несколько дней в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, однако морозы постепенно начнут отступать.
Согласно прогнозу, центр Арктического антициклона установится над востоком Казахстана - в связи с этим здесь будут сохраняться низкие, морозные температуры.
15-16 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге и юго-востоке страны пройдет снег.
На западе, юге и юго-востоке республики также ожидаются усиление ветра, низовая метель, а в горных районах - туманы, на западе республики возможна пыльная буря.
Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью:
- на западе - до -5...-15 градусов;
- на северо-западе и в центре - до -10...-25 градусов;
- на севере - до -17...-28 градусов;
- на юге - до -5...-18 градусов;
- на юго-востоке - до -10...-25 градусов.
На востоке Казахстана сохраняются морозы с температурой -30...-40 градусов.
Отметим, что в последние дни по Казахстану наблюдаются сильные морозы.
В Астане из-за непогоды ученики всех классов столичных школ будут заниматься дистанционно. Занятия отменили и для студентов колледжей - их проведут онлайн.
Также в столице приостановили движение некоторых пригородных автобусов.
Накануне обильный снегопад прошел в Алматы - городские власти боролись с его последствиями. Ночью коммунальщики продолжили работу по очистке снега - более трех тысяч кубометров снега вывезено с улиц.
12 декабря непогода вызвала коллапс на улицах южной столицы. В городе зафиксировали 10-бальные пробки.
Напомним, что школьников Алматы тоже перевели на дистанционку из-за погодных условий.
Из-за сильных морозов к автовладельцам обратились в МЧС. Спасатели отметили, что водители начинают прогревать свои машины, не всегда используя для этого безопасные средства. Казахстанцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050587-morozy-v-kazahstane-otstupyat-no-komfortnee-pogoda-ne-stanet/