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Школьник примерз языком к перилам в Астане, его спас прохожий

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Прохожий спас ребенка
Спасение ребенка. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Мальчик примерз языком к железным перилам в Астане. На помощь школьнику пришел прохожий - видео спасения ребенка распространили в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Кадры появились в местном Telegram-канале Astanovka_98. На опубликованных кадрах видно мальчика, который лизнул перила и примерз к ним языком. Ребенок в мороз стоял на улице, пока ему на помощь не пришел прохожий.

Как указал автор, астанчанин по имени Ильяс, увидев мальчика, поспешил в ближайший магазин за теплой водой.

На кадрах видно, как парень с помощью воды помогает освободить примерзший язык.

После того как мальчику удалось отлипнуть от холодных перил, прибывший на помощь астанчанин осмотрел язык ребенка и сделал вывод, что он какое-то время будет болеть.

Также Ильяс посоветовал мальчику больше не повторять таких "экспериментов".

В комментариях к ролику пользователи отметили, что в детстве сами попадали в похожие ситуации.

"Кто не пробовал лизнуть трубу в мороз, у того не было детства!", "Все через это проходили", "Сразу детство вспомнила", - написали они.

Отметим, что в Астане в последние дни наблюдаются морозы. Власти перевели школьников на дистанционное обучение - занятия отменяют уже около недели.

Также несколько дней подряд сообщалось о приостановке ряда пригородных маршрутов.

14 декабря, согласно прогнозам, в Астане днем столбики термометров покажут -16 градусов, ночью похолодает до -27 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2050746-shkolnik-primerz-yazykom-k-perilam-v-astane-ego-spas-prohozhiy/

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