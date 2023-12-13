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Морозы в Астане: движение ряда пригородных маршрутов приостановили в столице

Опубликовано:

Автобусы едут по дороге
Автобусы. Иллюстративное фото: t.me/ikomek109

Ряд пригородных маршрутов не выйдет на линию в среду, 13 декабря, в Астане из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования.

Информацию об этом предоставило ТОО" City Transportation Systems". По данным компании, В связи с ухудшением погодных условий, приостановлено движение пригородных маршрутов: №300,305 308,309,310,312,315,316, 317,327,328,329.

Остальные пригородные маршруты на линии, добавили в CTS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050524-morozy-v-astane-dvizhenie-ryada-prigorodnyh-marshrutov-priostanovili-v-stolitse/

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