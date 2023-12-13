Морозы в Астане: движение ряда пригородных маршрутов приостановили в столице

Ряд пригородных маршрутов не выйдет на линию в среду, 13 декабря, в Астане из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования.

Информацию об этом предоставило ТОО" City Transportation Systems". По данным компании, В связи с ухудшением погодных условий, приостановлено движение пригородных маршрутов: №300,305 308,309,310,312,315,316, 317,327,328,329.

Остальные пригородные маршруты на линии, добавили в CTS.